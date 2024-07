Cachorrão quebra recorde sul-americano, mas fica fora do pódio

Guilherme Costa, o Cachorrão, bateu o recorde sul-americano (dele mesmo) nos 400m livre neste sábado, 27, nos Jogos de Paris. A marca de 3:42.76 não foi suficiente, no entanto, para conseguir subir ao pódio, ficando em quinto lugar na competição.

O ouro ficou com o alemão Lukas Maertens, com 3:41.78. A prata ficou com Elijah Winnington, da Austrália, e Kim Woomin, da Coreia do Sul.

Maior nome da natação brasileira na França, Cachorrão chegou à final com o segundo melhor tempo no geral, também neste sábado. A boa marca vem depois de bater na trave e ficar em quarto lugar nos dois últimos mundiais.

Apesar de especialista nos 400m livres, ele volta à piscina para os 200m livre, 800m livre, revezamento 4x200m livre e sai do ginásio para disputar a maratona aquática.

Cachorrão, um apelido curioso para um nadador, já que em nenhum ponto tem a ver com a água, veio de uma brincadeira entre amigos. Ele estava jogando futebol em Angra e a bola então caiu perto de um cachorro. Ao tentar recuperá-la, levou uma mordida.

“A gente voltou no dia seguinte e o cachorro não estava. Meus amigos ficaram me zoando dizendo que ele morreu depois de me morder”, explicou no Pan do ano passado.