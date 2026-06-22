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Esporte

Cabo Verde no Brasileirão: elenco da seleção vale menos que de vários clubes

Seleção africana disputa a Copa do Mundo pela primeira vez e está invicta após duas rodadas

Por Ígor Resende 22 jun 2026, 13h21
Jogadores de futebol em campo, vestindo agasalhos brancos e shorts, com as mãos nos ombros uns dos outros, em frente a uma arquibancada lotada
Seleção empatou dois jogos e pode se classificar para a próxima fase (Patrick Smith - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Sensação da Copa do Mundo de 2026, a estreante e invicta seleção de Cabo Verde também teria elenco para o disputar o Brasileirão – pelo menos em valor de mercado.

Segundo o site Transfermarkt, os 26 jogadores convocados pela seleção africana estão avaliados em R$ 315,12 milhões. O mais caro é o zagueiro Logan Costa, do Villarreal da Espanha, que custa R$ 88,3 milhões.

Já o menor valor do elenco é justamente de Vozinha: cerca de R$ 300 mil. A atuação de destaque na primeira rodada fez o goleiro ganhar 15 milhões de seguidores no Instagram.

Com dois empates diante das campeãs mundiais Espanha e Uruguai, Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita na última rodada e pode se classificar para a fase de 16 avos.

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Veja o valor dos elencos do Brasileirão

1 – Palmeiras (R$ 1,35 bilhão)
2 – Flamengo (R$ 1,26 bilhão)
3 – Cruzeiro (R$ 1,03 bilhão)
4 – Corinthians (R$ 885,27 milhões)
5 – Botafogo (R$ 738,31 milhões)
6 – Fluminense (R$ 695,20 milhões)
7 – Bahia (R$ 686,77 milhões)
8 – Grêmio (R$ 655,85 milhões)
9 – Vasco da Gama (R$ 634,94 milhões)
10 – Santos (R$ 593,71 milhões)
11 – RB Bragantino (R$ 558,67 milhões)
12 – Atlético Mineiro (R$ 513,02 milhões)
13 – São Paulo (R$ 468,26 milhões)
14 – Internacional (R$ 426,44 milhões)
15 – Athletico Paranaense (R$ 421,02 milhões)
16 – Cabo Verde (R$ 315,12 milhões)
17 – Vitória (R$ 245,79 milhões)
18 – Coritiba (R$ 245,02 milhões)
19 – Mirassol (R$ 193,66 milhões)
20 – Clube do Remo (R$ 165,39 milhões)
21 – Chapecoense (R$ 111,50 milhões)

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Cabo Verde
Campeonato Brasileiro
Copa do Mundo 2026
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