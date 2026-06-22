Cabo Verde no Brasileirão: elenco da seleção vale menos que de vários clubes

Sensação da Copa do Mundo de 2026, a estreante e invicta seleção de Cabo Verde também teria elenco para o disputar o Brasileirão – pelo menos em valor de mercado.

Segundo o site Transfermarkt, os 26 jogadores convocados pela seleção africana estão avaliados em R$ 315,12 milhões. O mais caro é o zagueiro Logan Costa, do Villarreal da Espanha, que custa R$ 88,3 milhões.

Já o menor valor do elenco é justamente de Vozinha: cerca de R$ 300 mil. A atuação de destaque na primeira rodada fez o goleiro ganhar 15 milhões de seguidores no Instagram.

Com dois empates diante das campeãs mundiais Espanha e Uruguai, Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita na última rodada e pode se classificar para a fase de 16 avos.

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Veja o valor dos elencos do Brasileirão

1 – Palmeiras (R$ 1,35 bilhão)

2 – Flamengo (R$ 1,26 bilhão)

3 – Cruzeiro (R$ 1,03 bilhão)

4 – Corinthians (R$ 885,27 milhões)

5 – Botafogo (R$ 738,31 milhões)

6 – Fluminense (R$ 695,20 milhões)

7 – Bahia (R$ 686,77 milhões)

8 – Grêmio (R$ 655,85 milhões)

9 – Vasco da Gama (R$ 634,94 milhões)

10 – Santos (R$ 593,71 milhões)

11 – RB Bragantino (R$ 558,67 milhões)

12 – Atlético Mineiro (R$ 513,02 milhões)

13 – São Paulo (R$ 468,26 milhões)

14 – Internacional (R$ 426,44 milhões)

15 – Athletico Paranaense (R$ 421,02 milhões)

16 – Cabo Verde (R$ 315,12 milhões)

17 – Vitória (R$ 245,79 milhões)

18 – Coritiba (R$ 245,02 milhões)

19 – Mirassol (R$ 193,66 milhões)

20 – Clube do Remo (R$ 165,39 milhões)

21 – Chapecoense (R$ 111,50 milhões)