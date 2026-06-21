Cabo Verde marca gols, busca novo empate e complica Uruguai na classificação

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Cabo Verde, estreante em Mundiais, surpreende novamente ao empatar em 2 a 2 com o Uruguai na Copa do Mundo. A seleção africana marcou seus primeiros gols na história do torneio, dificultando a vida da Celeste no Grupo H e mantendo suas chances de classificação. Uma partida cheia de reviravoltas e emoção.

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Cabo Verde continua surpreendendo na Copa do Mundo. A seleção estreante em Mundiais conquistou mais um ponto no torneio ao empatar em 2 a 2 com o Uruguai neste domingo, 21, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. O resultado complica a situação da Celeste que enfrenta a Espanha na última rodada, enquanto os cabo-verdianos encaram a Arábia Saudita.

Após o 0 a 0 com a Espanha na estreia, Cabo Verde subiu de nível contra o Uruguai. A seleção do técnico Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, saiu na frente do placar com o seu primeiro gol na história das Copas do Mundo na cobrança de falta de Kevin Pina.

Diferente da estreia, a seleção africana conseguiu sair do campo de defesa. Após o gol e a parada para hidratação, a seleção africana trocou passes diante de uma ansiosa seleção uruguaia.

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A bicampeã mundial reagiu ainda no primeiro tempo. O Uruguai apostou em bolas cruzadas na área. O primeiro gol foi de Maxi Araújo no rebote de cabeçada de Ugarte na trave. O segundo foi de Cannobio, após escorada de Ugarte no alto, e o atacante do Fluminense apenas tocou para tirar de Vozinha e mandar para o fundo do gol.

O Uruguai voltou com a faca, o queijo e controle do jogo na mão no segundo tempo. Mas Cabo Verde precisou de um erro da defesa celeste para igualar o placar. Sanabria cobrou lateral para Mathías Olivera, mas o zagueiro fez um recuo/passe ruim no meio da própria defesa. Muslera sai da área atrapalhado, e leva belo drible de Helio Varela que se livrou do goleiro e chutou para o fundo do gol vazio.

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Na defesa, os zagueiros de Cabo Verde, Pico Lopes e Diney Borges, novamente foram essenciais para manter o placar.

O Uruguai teve chances de ganhar com Valverde em falta perigosa na meia-lua, e mais uma vez com cruzamento de Darwin Nuñez, mas o jogador do Real Madrid não alcançou. Darwin Nuñez, que saiu do banco de reservas e entrou bem, fez o pivô e deu passe para Cannobio em outra jogada de velocidade. Porém, o atacante do Fluminense chutou para fora já nos acréscimos do segundo tempo.

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A Espanha é líder do grupo H com quatro pontos. O Uruguai é o segundo colocado com 2 pontos, e três gols marcados na competição (dois contra Cabo Verde e um contra a Arábia Saudita na estreia). Cabo Verde aparece em terceiro com os mesmos dois pontos, e dois gols marcados na competição. A Arábia Saudita é lanterna com um ponto marcado.

Na próxima sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita, e no mesmo dia e horário, o Uruguai enfrenta a Espanha, pela última rodada da fase de grupos.