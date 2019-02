Button elogia ano com a McLaren e defende Hamilton de críticas

Jenson Button encerrou a temporada 2011 da Fórmula 1 com o segundo lugar na classificação, logo atrás do alemão Sebastian Vettel, campeão desta edição do Mundial. À frente de Lewis Hamilton na tabela, o piloto acredita que a diferença entre os dois esteja ligada à sua própria evolução dentro das pistas ao invés de um declínio do rendimento do seu companheiro de equipe na McLaren.

Hamilton ficou com o quinto lugar na classificação da F-1, somando 227 pontos contra 270 de Button. Apesar da temporada regular, Hamilton foi duramente criticado e recebeu a defesa de seu colega de time.

‘Pessoalmente, me senti mais confortável na equipe e para encontrar a direção certa no carro. Sinto que estive dirigindo melhor, e obviamente não posso falar por Hamilton. Ele teve algumas corridas muito difíceis. Em Abu Dhabi ele foi simplesmente intocável, e sim, ele ainda tem muita velocidade’, disse o piloto inglês.

Button ainda enalteceu a relação entre Hamilton e a McLaren e elogiou seu desempenho com o carro prateado ao longo deste ano. ‘Esta equipe sempre foi de Hamilton. Ele é campeão mundial, sempre alcança bons resultados e é o que precisamos. Este ano sinto que estava mais envolvido com meu carro e espero um próximo ano ainda melhor’, concluiu.