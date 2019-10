Bruxa solta na NBA: Curry quebra a mão e é mais um desfalque dos Warriors

O Golden State Warriors, campeão de três das últimas cinco edições da NBA, vem tendo um início nada animador na temporada 2019/2020. Na madrugada desta quinta-feira, 31, o time perdeu seu principal jogador, o armador Stephen Curry, que caiu de mau jeito e quebrou a mão esquerda em derrota fora de casa por 121 a 110 para o Phoenix Suns.

Curry ficou apenas 21 minutos em quadra e somou 9 pontos, 5 rebotes e 6 assistências até se lesionar e deixar a quadra imediatamente. Os Warriors não informaram por quanto tempo o camisa 30 será desfalque, mas existe a possibilidade de cirurgia.

Esta é a terceira lesão grave de uma estrela do time californiano. Ainda nos playoffs da última temporada, Kevin Durant sofreu problemas na panturrilha diante do Houston Rockets. Ele ainda tentou voltar na decisão contra o Toronto Raptors, mas rompeu o tendão de Aquiles, encerrando assim sua passagem pelo time antes de se transferir para o Brooklyn Nets.

Como se não bastasse, o atual vice-campeão também perdeu Klay Thompson, que segue em recuperação de uma lesão grave no joelho. O time é apenas o 11º colocado da Conferência Oeste com três derrotas e uma vitória.

Além dos craques dos Warriors, outra estrela está no departamento médico: o ala-pivô Zion Williamson, do New Orleans Pelicans, primeiro jogador a ser escolhido no último “draft”, como é chamado o recrutamento de atletas recém saídos do basquete universitário, rompeu o menisco do joelho direito e ainda não pôde estrear na elite.

Comparado a LeBron James por seus feitos no basquete universitário, passou por uma cirurgia e ficará fora das quadras por até dois meses.