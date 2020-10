Bruno Soares confirma boa fase e chega à final de duplas de Roland Garros

Atualizado em 8 out 2020, 11h28 - Publicado em 8 out 2020, 11h22

Por Da Redação - Atualizado em 8 out 2020, 11h28 - Publicado em 8 out 2020, 11h22

Bruno Soares segue marcando seu nome na história do tênis brasileiro. O atleta mineiro de 38 anos chegou nesta quinta-feira, 8, ao lado do parceiro corata Mate Pavić, uma vaga na final de duplas masculinas de Roland Garros. A dupla superou os colombianos Juan Cabal e Robert Farah (cabeça de chave número 1) na semifinal em sets seguidos (7/6, 7/5), em 1h44min. Depois de vencer o US Open no mês passado, Soares fará sua primeira final do Grand Slam de Paris.

A chegada à decisão colocará também o tenista mineiro no top 10 do ranking de duplas da ATP (atualmente é o 18º, dez posições abaixo do compatriota e seu ex-parceiro, Marcelo Melo). Agora, Soares e Pavić aguardam o vencedor da outra semifinal entre o holandês Wesley Koolhof e o croata Nikola Mektić com os alemães Andreas Mies e Kevin Krawietz, atuais campeões do torneio.

Bruno tem dois títulos de US Open nas duplas masculinas (o primeiro foi em 2016, ao lado do britânico Jamie Murray) e também dois em duplas mistas, em 2012, com a russa Ekaterina Makarova, em 2014, ao lado de ucraniana Elena Vesnina. O brasileiro ainda tem mais dois títulos de Grand Slam, ambos no Australian Open de 2016, nas duplas masculinas e mistas.