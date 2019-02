Bruno se preocupa com posição, mas Frizzo minimiza área de risco

O Palmeiras inicia a semana ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas a situação divide opiniões no clube. Depois da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, apesar da insatisfação com a arbitragem, o goleiro Bruno reconheceu a preocupação com a posição na tabela do Nacional.

‘É algo para nos preocuparmos, porque estamos fazendo muito pouco para o Palmeiras e não podemos ficar lá atrás, é muito sofrimento’, avaliou o jogador, depois do tropeço da noite de domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte.O atual campeão da Copa do Brasil aparece na 18posição do Nacional, com apenas dez pontos. Apesar de ocupar a área da degola depois da 13rodada do campeonato, o vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, diverge do goleiro e reitera suas críticas à arbitragem de Fabrício Neves Corrêa.

‘Isso nós recuperamos, não há razão nenhuma de preocupação, até porque jogamos bem contra Bahia e Cruzeiro. Mas sofremos mais de 30 faltas e fizemos dez (contra a equipe mineira). Mesmo assim, levamos mais cartões amarelos do que eles’, contestou.

O Palmeiras busca sua recuperação neste Brasileirão na noite de sábado, contra o Internacional, na Arena Barueri. Antes, na quarta-feira, o Verdão encara o Botafogo, pela estreia da Copa Sul-americana.