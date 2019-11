Bruno Henrique volta a provocar Vasco: ‘Falei que nosso patamar é outro’

Campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no mesmo final de semana: o Flamengo vive dias de sonho. E os jogadores não deixam de aproveitar a chance até para tirar um sarro dos adversários. O atacante Bruno Henrique recordou a provocação usada após o empate contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

“Eu falei, vou falar mais uma vez: estamos em outro patamar, esquece, tudo nosso nada deles”, afirmou o atleta em uma transmissão ao vivo através das redes sociais.

Em 13 de novembro, após confusão em campo depois do empate com o Vasco por 4 a 4, Bruno Henrique criticou os adversários.

“Para ganhar da gente tem que ser assim. Só deixar um recadinho [para os vascaínos]: nós estamos brigando por título, eles eu não sei pelo que estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque isso aqui é o que eles queriam: tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. Temos que ter cabeça no lugar porque estamos em outro patamar”, disse o flamenguista na saída do gramado na ocasião.

Neste domingo, o Flamengo foi confirmado campeão brasileiro sem entrar em campo. Bastava um empate do Palmeiras diante do Grêmio, mas a apática equipe paulista acabou derrotada pelos gaúchos no Allianz Parque.

O atacante Gabigol quer uma nova festa no trio elétrico por causa do título brasileiro. “Campeão do Rio, do Brasil e da América. Amanhã todo mundo no trio de novo”, disse.

(Com Gazeta Press)