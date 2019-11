Bruno Henrique provoca vascaínos após confusão: ‘Estamos em outro patamar’

Autor de dois gols flamenguistas no empate por 4 a 4 contra o Vasco, em jogo antecipado do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira 13, o atacante Bruno Henrique criticou os vascaínos por, segundo ele, quererem “tumultuar o jogo”. Ao fim da partida, encerrada com gol de empate vascaíno, jogadores dos dois times trocaram empurrões e discutiram.

"É discussão de jogo. Para ganhar da gente tem que ser assim. Só deixar um recadinho: nós estamos brigando por título, eles eu não sei pelo que estão brigando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque isso aqui é o que eles queriam: tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. Temos que ter cabeça no lugar porque estamos em outro patamar", disse o flamenguista na saída do gramado, em entrevista para o canal Premiere.

Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico vascaíno Vanderlei Luxemburgo pediu respeito ao time. “Alguns jogadores do Flamengo se equivocaram ao falar que são campeões e o Vasco estava brigando por nada. Estamos brigando pela zona de rebaixamento, mas acima de tudo estamos brigando por dignidade, respeitem a tradição do Vasco. Essa camisa tem história”, declarou Luxemburgo.

O treinador vascaíno também mencionou um episódio ocorrido com um torcedor flamenguista em uma viagem de avião, a quem chamou de “babaca”.

“Dentro do avião, vem um torcedor para provocar você e você ter uma reação. Esse torcedor é um babaca. Coloca uma situação dentro de um avião, como passageiro,para esperar uma reação. Hoje eu posso falar que ele é um babaca. Ali não é ambiente”, disse o treinador.