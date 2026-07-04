Bruno Guimarães revela como parar Haaland em Brasil x Noruega

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Bruno Guimarães detalha a estratégia da Seleção para conter Erling Haaland e Martin Odegaard no duelo crucial contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O volante brasileiro também destaca a motivação do time em quebrar o tabu histórico de nunca ter vencido os noruegueses, prometendo um jogo intenso.

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Bruno Guimarães revelou como a seleção brasileira pode parar Erling Haaland no confronto de oitavas de final entre Brasil e Noruega neste domingo, 4, às 17h (horário de Brasília). O volante elogiou o centroavante, mas mira quebrar o tabu da pentacampeã nunca ter vencido o adversário.

“Sobre o Haaland já joguei muitas vezes contra ele também. Para mim ele é um dos melhores atacantes do mundo junto com Kane. É um cara diferenciado. A gente tem que tentar sim, evitar que a bola chegue nele”, disse Guimarães.

Haaland está disputando sua primeira Copa do Mundo pela Noruega, que disputou o Mundial pela última vez em 1998. O centroavante marcou cinco gols nos três jogos que participou. Em 53 jogos pela seleção, o jogador é o artilheiro histórico com 60 gols marcados aos 25 anos de idade.

“É o atacar marcando que a gente fala. A gente vai estar atacando, mas tem que ser sempre alguém coladinho nele [Haaland] para não dar espaço, que a gente sabe que em uma bola ele pode decidir e que a gente não dê essa uma bola para ele amanhã”, continuou Bruno.

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Outro jogador para ficar de olho no time norueguês é Martin Odegaard. O camisa 10 e capitão é o principal armador das jogadas da equipe e terá duelos individuais com Bruno Guimarães no meio de campo.

“Eu espero que eu possa levar a melhor. Obviamente, que o jogo é coletivo, mas esses duelos individuais são muito importantes. É eu querer ser melhor que ele, ele querer ser melhor que eu. Isso faz parte do futebol. Eu acho que a gente tem que estar num bom dia. Vai ser um jogo muito difícil”, afirmou Guimarães.

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“O futebol, a gente sabe que tudo pode se decidir em alguns momentos. A gente tem que estar ligado em todos os momentos que a gente sabe que eles são uma equipe que numa bola parada ou numa falta ali eles podem decidir. Mas eu quero ser pelo nosso país, pela gente, porque eu quero continuar fazendo história aqui juntamente com meu com os nossos jogadores. Acho que vai ser um jogo muito interessante e que vença o melhor e que o melhor possa ser a gente amanhã.”

A Noruega é a única seleção que o Brasil enfrentou e nunca venceu. São quatro jogos entre as equipes, sendo dois empates e duas vitórias para o lado norueguês. Em seu segundo Mundial, Bruno Guimarães enxerga um incentivo ainda maior na busca pela quebra do tabu:

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“É mais uma motivação para a gente, né? Quebrar a marca negativa… A gente sabe que faz muito tempo que os times se enfrentaram, muita coisa aconteceu. É uma motivação. A gente quer fazer a nossa história e escrever o nome na história do Brasilzão. Temos uma oportunidade amanhã para isso”, concluiu.

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