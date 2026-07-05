Bruno Guimarães, pênalti perdido, abre queda do Brasil contra Noruega
Seleção perdeu para ‘os vikings’ de 2x1
Bruno Guimarães perdeu o pênalti contra a Noruega ainda nos primeiros quinze minutos de jogo, que poderia mudar a trajetória do Brasil na Copa do Mundo. Após uma entrada bruta de Vassbakk Ajers, no atacante brasileiro Matheus Cunha, o meia teve a oportunidade de abrir o placar, mas perdeu a chance. Ao longo da competição, Bruno fez quatro assistências e foi essencial para a classificação do time até as oitavas, mas no momento decisivo, perdeu.
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O meia é jogador do Newcastle, da Inglaterra, e começou a carreira no Audax, de Osasco. Aos poucos, ganhou força no futebol brasileiro até chegar ao Lyon, da França, em 202o. Dois anos depois foi transferido para o clube inglês. O Brasil perdeu de 2×1, em Nova York. O único gol foi de Neymar aos 90 minutos.
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