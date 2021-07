Bruno Fratus conquista a medalha de bronze nos 50 metros livre

1/8 O brasileiro Bruno Fratus vibra ao conquistar a medalha de bronze - (Jonne Roriz/COB) 2/8 O brasileiro Bruno Fratus vibra ao conquistar a medalha de bronze - (Odd Andersen/AFP) 3/8 O brasileiro Bruno Fratus vibra ao conquistar a medalha de bronze - (Jonne Roriz/COB) 4/8 01.08.2021 - Jogos Olímpicos Tóquio 2020 - Final dos 50m livre de natação masculino. Na foto o atleta Bruno Fratus. Foto: Jonne Roriz/COB (Jonne Roriz/COB) 5/8 Bruno Fratus em ação durante a prova do 50m rasos - (Jonne Roriz/COB) 6/8 O brasileiro Bruno Fratus e o francês Florent Manaudou festejam na piscina após o fim da prova - (François-Xavier Marit/AFP) 7/8 Bruno Fratus, Caeleb Dressel e Florent Manaudou comemoram após o resultado final da prova - (François-Xavier Marit/AFP) 8/8 O brasileiro Bruno Fratus beija o trampolim após conquistar a medalha de bronze - (Jonne Roriz/COB)

Bruno Fratus chegou lá. O pódio que lhe escapou por pouco nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, veio na noite deste sábado, 31, no Centro Aquático de Tóquio, com a conquista da medalha de bronze dos 50 metros nado livre, a mais rápida da natação, nos Jogos de Tóquio 2020. O atleta de 32 anos cravou o tempo de 21s57. A medalha de ouro foi para o americano Caeleb Dressel, com o recorde olímpico de 21s07. O francês Florent Manadou levou a prata, com 21s55.

Fratus chegou motivado por um ciclo olímpico de respeito (levou a prata nos Mundiais de Budapeste-2017 e Gwangju-2019), mas pressionado pelas frustrações na sua prova favorita em outras edições: foi quarto colocado em 2012 e sexto em 2016. Desta vez, porém, ele conseguiu se consolidar como uma dos nadadores mais rápidos do planeta.

“Estava entalado desde 2011, meu primeiro mundial, depois 2012. Olimpíada do quase. Depois do Rio, principalmente. Foi um grito de finalmente. Finalmente sou medalhista olímpico. Realizei meu sonho de 11 anos de idade. Não teria sido sem o suporte, amor e amizade de torcida de todo mundo está até agora do meu lado, que não abriu. Não teria sido sem a palavra de quem duvidou, também. Essa é para vocês”, desabafou o medalhista à Rede Globo.

Esta foi a segunda medalha da natação brasileira em Tóquio depois do bronze de Fernando Scheffer nos 200 metros livre, um resultado considerado satisfatório. Em 2016, o Brasil não conquistou nenhum pódio nas piscinas, apenas na maratona aquática, o bronze de Poliana Okimoto.

Dressel, por sua vez, conquistou sua quarta medalha de ouro nesta edição, depois do 4×100 e dos 100 metros livre e 100 metros borboleta. O americano, porém, não conseguiu superar o recorde mundial do brasileiro Cesar Cielo nos 50 livre, de 20s91, estabelecido em 2009.