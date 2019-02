Bruno Cortês é ‘muita resenha’, define João Filipe sobre o amigo

Pouco antes do Natal, o pacote de reforços anunciado pelo São Paulo chamou a atenção de João Filipe não só pela contratação de Edson Silva e Paulo Miranda, seus novos concorrentes na posição. Ele voltaria a conviver com a conversa bem-humorada de Bruno Cortês, ex-colega de Botafogo e companheiro de férias do zagueiro.

‘É um jogador que podemos falar que é muita resenha’, falou, sorrindo, João Filipe, destacando a atuação do lateral esquerdo principalmente longe das quatro linhas. ‘Fora de campo, ele conversa com a gente. É muito engraçado’, contou.

O mais carismático dos reforços são-paulinos, que em 2011 casou na esfiharia Habib’s e ainda aproveitou uma passagem pela capital paulista para conhecer o lotado comércio popular na rua 25 de março, tem sido uma diversão durante a concentração do Tricolor no Centro de Formação de Cotia.

João Filipe conhece Cortês desde os tempos em que ambos atuavam em divisões inferiores do futebol carioca e fortaleceram a amizade em 2011, no Botafogo. ‘Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que o Cortês estava vindo para o São Paulo. Andávamos muito juntos no Botafogo, morávamos próximos. Às vezes eu ia ao treino de carona com ele ou ele ia comigo’, relembrou.

Mas o zagueiro sempre admirou o lateral esquerdo, citando que ele ganhou uma série de prêmios individuais mesmo antes de ser eleito o melhor de sua posição no último Campeonato Brasileiro e escalado como titular da Seleção Brasileira que venceu a Argentina por 2 a 0 no Pará, em setembro, e venceu o Superclássico das Américas.

‘Sou suspeito para falar do Cortês. Ele é muito meu amigo, uma excelente pessoa e muito bom jogador. Veio para nos ajudar, buscar seu espaço e nos dar alegria’, avisou João Filipe, bastante feliz por conviver diariamente com o amigo mais uma vez. ‘Não tinha como ele não vir para uma equipe boa’, comentou.