Bruna Biancardi fica fora de foto com esposas de jogadores do Brasil; saiba motivo

A foto que reuniu mulheres de jogadores da seleção brasileira após a partida contra o Japão pela Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 29, chamou atenção pela ausência de Bruna Biancardi. O registro, feito no estádio do Texas (EUA), contou com a presença de companheiras de atletas do elenco, como Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira; Duda Santos, mulher de Rayan; Gabriely Miranda, casada com Endrick; e Isabella Rousso, noiva de Gabriel Martinelli. No entanto, a influenciadora, mulher de Neymar, não participou do momento.

A ausência de Bruna na imagem gerou curiosidade, mas tem uma explicação prática. Diferentemente de outras companheiras dos jogadores, ela está com uma base montada em Orlando, nos Estados Unidos, por conta da rotina com as filhas Mavie e Mel.

O deslocamento até os locais dos jogos também pesou na decisão. Como a logística de viagens durante a Copa exige longos trajetos, Bruna optou por permanecer em Orlando, onde consegue conciliar melhor os compromissos e os cuidados com as crianças.

Apesar de não aparecer no registro coletivo, Bruna tem acompanhado a trajetória de Neymar e da seleção durante o Mundial. A diferença de programação fez com que ela não estivesse junto das outras mulheres no momento da foto.

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