Bronze, Kitadai admite: Nem eu acreditava que podia ir tão longe

A primeira medalha conquistada pelo Brasil nas Olimpíadas de Londres veio com a grande performance do judoca Felipe Kitadai na disputa pelo bronze. Emocionado com a medalha obtida com um yuko no ‘golden score’ da luta contra o italiano Elio Verde, o brasileiro admitiu que não acreditava em um desempenho como este nos Jogos e classificou o momento como um dos mais importantes de sua carreira.

‘Eu não consigo nem pensar em nada. Eu devo estar sonhando. A minha família, meus pais, minha namorada. Todos estavam aqui berrando por mim e eu tinha esse medo de não conseguir. Não dá para expressar em palavras o que estou sentindo’, destacou o atleta brasileiro.

Medalha de ouro no Pan-americano de Guadalajara, em 2011, Kitadai também comentou sobre as dificuldades que passou antes de se tornar um judoca profissional. ‘Sai de casa muito cedo para começar a lutar. Depois eu fui para Porto Alegre e fiquei longe dos meus pais. Todos eles acreditaram muito em mim, mas eu confesso que nem eu acreditava que eu pudesse ir tão longe’.

Aniversariante neste sábado, Kitadai acredita que a medalha de bronze que trará ao País é fruto de muita dedicação e seriedade durante os treinamentos. Entretanto, o judoca não deixou de atribuir ao destino uma parcela da responsabilidade por sua conquista e vibrou com o presente que ganhou no dia em que completa 23 anos.

‘Parece que eu sou predestinado por fazer aniversário e ganhar uma medalha neste dia. Sabia que eu vinha aqui para brigar. Eu ia me esfolar aqui e dar o sangue para sair vitorioso. Sinceramente, não dá para expressar tudo isso’, concluiu o brasileiro, que se qualificou para a disputa do bronze após vencer Tumurkhuleg Davaadorj, da Mongólia, e Eisa Majrashi, da Arábia Saudita, nas preliminares. O ouro na categoria Ligeiro ficou com o russo Arser Galystan, que derrotou o japonês Hiroaki Hiraoka na final.