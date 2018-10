Briga na NBA teve cusparada, soco e cantor famoso expulso de quadra

Uma incrível confusão, com direito a cusparada e socos, marcou a derrota do Los Angeles Lakers para o Houston Rockets, por 124 a 115 na noite de sábado, no ginásio Staples Center. A NBA foi rápida na investigação e na aplicação das punições e neste domingo anunciou que Brandon Ingram e Rajon Rondo (dos Lakers) e Chris Paul (do Rockets), os três jogadores envolvidos, terão de cumprir suspensões que variam de dois a quatro jogos. Até mesmo Anthony Kiedis, vocalista do Red Hot Chilli Peppers e torcedor dos Lakers, teve de ser contido durante o incidente.

A briga começou a quatro minutos do fim do último quarto. Ingram se irritou depois de ser punido com uma falta e empurrou James Harden, além de discutir com o árbitro. Na sequência, Rondo e Paul ficaram discutindo cara a cara. Foram punidos com faltas técnicas e trocaram socos. Depois do jogo, o armador do Rockets acusou o rival de ter cuspido em seu rosto – o que foi confirmado pelas câmeras de televisão.

UFC 230 RONDO VS. PAUL pic.twitter.com/VPq9WXuf3I — La Sueur ⭐️⭐️ (@lasueur_off) October 21, 2018

Quando Rondo e Paul iniciaram a briga, Ingram voltou para o local do tumulto e também tentou acertar o jogador do Rockets. Os três foram expulsos pela arbitragem.

Acharam um novo ângulo da confusão de ontem, e dá pra ver que realmente o Rajon Rondo Cospe no Chris Paul.pic.twitter.com/tzWJdaT2aZ — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) October 21, 2018

Até mesmo Anthony Kiedis, que assistia ao jogo da primeira fila e fez gestos obscenos contra os atletas do Houston Rockets, foi convidado a se retirar do ginásio após a confusão.

E o Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) que foi expulso da quadra no jogo da NBA entre Lakers e Rockets após a briga que houve pic.twitter.com/6aEQZKRsjh — Teco Edukator (@Teco_Edukator) October 22, 2018

Punições

Pelo lado dos Lakers, o ala Brandon Ingram ficará quatro jogos de fora, enquanto o veterano armador Rajon Rondo será ausência em três. Pelo Rockets, apenas o armador Chris Paul foi suspenso por duas partidas já a partir deste domingo, quando não poderia enfrentar o Los Angeles Clippers, novamente em Los Angeles. O outro será contra o Utah Jazz, no Texas, nesta quarta-feira.

Já o primeiro jogo das suspensões de Rondo e Ingram será nesta segunda-feira. Os Lakers enfrentam o San Antonio Spurs, em Los Angeles. Os dois juntos ainda ficarão de fora contra o Phoenix Suns (fora de casa), nesta quarta-feira, e contra o Denver Nuggets, como mandante, no dia seguinte. O ala ainda desfalcará a equipe novamente contra o Spurs, no sábado, no Texas.

(Com Estadão Conteúdo)