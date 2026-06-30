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Esporte

Briga de gigantes: Gabriel e Haaland se reencontram em Brasil x Noruega

Rivais da Premier League vão se enfrentar nas oitavas da Copa do Mundo de 2026

Por Ígor Resende 30 jun 2026, 16h40 | Atualizado em 30 jun 2026, 16h44
Dois jogadores de futebol, um com camisa vermelha e outro com camisa azul-claro, se encaram de perto em campo, com torcedores borrados ao fundo
Gabriel, do Arsenal, e Haaland, do City, em abril de 2026 (Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)
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O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães (1,90 m) e o atacante norueguês Erling Haaland (1,95 m) vão se reencontrar no próximo domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Rivais na Premier League, da Inglaterra, os jogadores já se estranharam em campo. O episódio mais recente foi em abril deste ano, no clássico entre o Arsenal de Gabriel e o Manchester City de Haaland.

Os jogadores chegaram a trocar cabeçadas, mas nenhum foi expulso. A briga também gerou um princípio de confusão generalizada envolvendo outros jogadores. O Arsenal foi o campeão da temporada, com 85 pontos, enquanto o City foi o vice, com 78.

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