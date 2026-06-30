Briga de gigantes: Gabriel e Haaland se reencontram em Brasil x Noruega

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães (1,90 m) e o atacante norueguês Erling Haaland (1,95 m) vão se reencontrar no próximo domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Rivais na Premier League, da Inglaterra, os jogadores já se estranharam em campo. O episódio mais recente foi em abril deste ano, no clássico entre o Arsenal de Gabriel e o Manchester City de Haaland.

Os jogadores chegaram a trocar cabeçadas, mas nenhum foi expulso. A briga também gerou um princípio de confusão generalizada envolvendo outros jogadores. O Arsenal foi o campeão da temporada, com 85 pontos, enquanto o City foi o vice, com 78.

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