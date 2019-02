Briga antes de clássico deixa ao menos 3 feridos no Rio

Por AE

Rio – Uma briga entre torcedores do Vasco e do Flamengo neste domingo à tarde, na Avenida Brasil, no Rio, deixou pelo menos três feridos, segundo a Polícia Militar (PM). Dois foram baleados sem gravidade e um levou uma pedrada. Com o confronto, as pistas da via foram fechadas nos dois sentidos e alguns motoristas saíram de seus carros.

Policiais do 22.º Batalhão da PM foram ao local, em Bonsucesso, na zona norte, mas ninguém foi preso. Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso. Houve confusão em outros pontos da cidade. Na Taquara, zona oeste, a PM foi chamada para apartar uma briga dentro de um ônibus lotado, que levava torcedores para o Engenhão, no Engenho de Dentro, palco do clássico deste domingo entre Vasco e Flamengo.

Na chegada ao estádio, torcedores do Vasco atacaram o carro que levava a equipe da sucursal da Folha de S. Paulo para cobrir o jogo. “Fotógrafo e motorista estão bem, mas o carro ficou todo amassado. Eu, fotógrafos e motorista do Estadão estávamos logo atrás, tivemos de tirar o logotipo das laterais de nosso carro para que o mesmo não acontecesse conosco”, afirmou o repórter do jornal “O Estado de S. Paulo” Tiago Rogero. Segundo ele, carros da TV Globo e da Globosat também foram atacados.