Brasília se candidata para sediar a final da Libertadores de 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura de Brasília para sediar a final da Copa Libertadores da América de 2025, que acontecerá em 29 de novembro. A capital federal, que já recebeu grandes eventos esportivos, aposta na modernização e no uso crescente do Estádio Mané Garrincha para garantir o espetáculo da decisão continental. O anúncio foi feito pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que destacou a união de fatores importantes como segurança, rede hoteleira, malha aérea para a realização de uma final histórica.

Brasília concorre com Montevidéu, no Uruguai, e possivelmente Santiago, no Chile, para sediar a final da Libertadores. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), deverá anunciar a cidade escolhida no início de 2025. Com a modernização do Mané Garrincha e o histórico de sucesso na organização de grandes eventos, Brasília se coloca como uma forte candidata a receber a decisão do principal torneio de clubes da América do Sul.

Após a Copa do Mundo de 2014, o Mané Garrincha, que teve o maior investimento entre os estádios da Copa, cerca de 1,4 bilhão de reais, sofreu com a baixa utilização e chegou a ser apelidado de “elefante branco”. No entanto, nos últimos anos, o estádio com capacidade para abrigar 70 mil pessoas passou por um processo de revitalização e modernização, buscando superar esse estigma e se consolidar como um centro de eventos e entretenimento.

Reforma completa

A reforma do gramado, um dos principais alvos de críticas, foi um passo fundamental nesse processo. O gramado antigo, que nunca havia sido trocado desde a Copa de 2014, foi completamente substituído por um novo, com nivelamento a laser e replantio minucioso. Essa modernização garante condições ideais para a realização de grandes jogos e eleva os padrões de desempenho e segurança. Além do futebol, o Mané Garrincha se tornou um espaço multiuso, abrigando eventos corporativos, shows e até mesmo espaços de coworking. A diversificação de atividades contribuiu para aumentar a utilização do estádio e gerar receita.

Especialistas em marketing esportivo reconhecem a importância da revitalização do Mané Garrincha e a candidatura de Brasília para sediar a final da Libertadores. Para Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, “é interessante que o local aproveite a sua estrutura e traga alternativas para que seus espaços sejam bem utilizados”. Já Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, destaca que “Brasília possui uma farta rede hoteleira e um dos principais estádios que foi sede da Copa do Mundo de 2014”, tornando-se uma ótima opção para sediar grandes jogos.

