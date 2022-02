Brasileiros têm vantagem histórica contra ingleses em finais de Mundial

Palmeiras e Chelsea fazem a finalíssima do Mundial de Clubes da Fifa no sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), no confronto entre os dois continentes mais vitoriosos da competição. Em retrospecto, esta será a sexta final disputada entre clubes ingleses e brasileiros, com vantagem sul-americana: foram três decisões vencidas por equipes nacionais, contra duas dos britânicos.

É bem verdade que no último embate, em 2019, os ingleses levaram a melhor. O Liverpool de Jürgen Klopp venceu o Flamengo de Jorge Jesus por 1 a 0, em Doha, com gol de Roberto Firmino, em uma revanche da final de 1981 – o primeiro embate entre os países em finais de Mundial. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no Japão, com dois gols de Nunes e um de Adílio.

A única vez em que o Palmeiras disputou a decisão do torneio também foi diante de um clube inglês. Em 1999, comandado por Luiz Felipe Scolari, o Verdão enfrentou o Manchester United de Sir Alex Ferguson, que levou a melhor pelo placar de 1 a 0, com gol de Roy Keane, após falha do goleiro Marcos.

Já a última vez em que uma equipe brasileira venceu um adversário inglês foi também a última vez que o país conquistou o Mundial. Foi com o Corinthians de Tite, em 2012, diante justamente do Chelsea, com vitória por 1 a 0, gol de Paolo Guerrero. Completa a lista de triunfos nacionais sobre ingleses o São Paulo, que em 2005 superou o Liverpool, também por 1 a 0, com gol de Mineiro.