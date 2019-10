Brasileiros são selecionados para participar de peneira da NFL

Dois jogadores brasileiros foram selecionados para participar do NFL International Combine no próximo final de semana. Luis Polastri e Otávio Amorim serão os representantes do país no evento, que serve para amealhar os destaques de fora dos Estados Unidos, e acontece pela primeira vez na cidade de Colônia, na Alemanha.

A dupla atua no Brasil pela equipe do Timbó Rex, sediada da cidade homônima, no interior de Santa Catarina, e estavam nos Estados Unidos realizando um período de treinamentos. De lá, eles seguem para a Europa para os testes, que acontecem no sábado, 19, e domingo, 20.

Os atletas participarão de uma série de testes de velocidade, agilidade, força e habilidade projetados para avaliar o potencial de cada um para atuar na NFL. Se forem bem, terão a chance de conquistar uma vaga no programa International Player Pathway da NFL. O jogador brasileiro Durval Queiroz Neto, o Duzão, que faz parte do elenco do Miami Dolphins, chegou à liga através do programa.

“Desde 2017, o programa proporciona que atletas do mundo todo tenham a oportunidade de competir no nível da NFL e desenvolvam suas habilidades. Esperamos encontrar vários novos talentos neste evento na Alemanha”, disse Damani Leech, chefe de operações internacionais da liga de futebol americano.