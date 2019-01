Brasileiros são eliminados na estreia do US Open

Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro não conseguiram passar da estreia do US Open, nesta quarta-feira. Os dois tenistas tiveram suas partidas de terça-feira remarcadas para esta tarde devido às chuvas que atingiram Nova York. Entretanto, nenhum dos dois obteve sucesso, e o Brasil ficou sem representantes na chave de simples do Grand Slam americano.

O primeiro a ser eliminado foi Bellucci, 76º do ranking mundial, que não teve poder de reação para segurar o alemão Dustin Brown, 116º do mundo. O brasileiro foi derrotado com facilidade por 3 sets a 0, parciais de 6/4 ,6/3 e 6/2, em 1h44 minutos de partida. O adversário do alemão na sequência será o espanhol Roberto Bautista, que venceu o italiano Andreas Seppi por 3 sets a 1, 6/2, 4/6, 6/2 e 7/6 (7-1).

Já Thiago Monteiro (113º) lutou muito, mas não conseguiu superar o tunisiano Malek Jaziri (80º do mundo), e acabou vencido por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7-5), 4/6, 6/3, 5/7 e 6/4. Na próxima rodada, Jaziri enfrentará o australiano John Millman (235º), que surpreendeu ao eliminar o top 20 Nick Kyrgios, por 3 sets a 1, 6/3, 1/6, 6/4 e 6/1.

Marcelo Melo, Bruno Soares, André Sá, Marcelo Demoliner e Rogério Dutra Silva serão os brasileiros que farão sua estreia pela chave de duplas, nesta quinta-feira. Bia Haddad Maia, eliminada no torneio de simples, também jogará a chave, ao lado da croata Ana Konjuh.

Confira as partidas:

Marcelo Melo/Lukasz Kubot x Guillermo Duran/Neal Skupski

Bruno Soares/Jamie Murray x Julian Knowle/Alexander Peya

André Sá/Philipp Oswald x Austin Krajicek/Jackson Withrow

Marcelo Demoliner/Marcus Daniell x Pablo Carreno-Busta/Fernando Verdasco

Rogério Dutra Silva/Paolo Lorenzi x Raven Klaasen/Rajeev Ram

Beatriz Haddad Maia/Ana Konjuh x Kristina Mladenovic/Anastasia Pavlyuchenkova