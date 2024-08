Brasileiros ‘invadem’ redes de árbitra que deu acréscimos polêmicos em Brasil x França

Não demorou muito para que as redes sociais da árbitra Tori Penso fossem tomadas por milhares de comentários de brasileiros raivosos, mesmo com a vitória por 1 x 0 sobre a França na Olimpíada de Paris, no sábado 3. A americana, que comandou o apito na partida, deu inexplicáveis 16 minutos (que na prática viraram quase 19) de acréscimo no segundo tempo.

Ela bem que tentou minimizar e limitar os comentários de usuários em algumas publicações, mas em vão. Seu post mais recente, em 18 de junho, tem mais de 40.000 comentários, quase todos de brasileiros.

“Sabia que tinha pickpocket na França, mas 16 minutos???”, escreveu uma usuária, em referência aos famosos batedores de carteiras das metrópoles europeias.

Outro brincou: “como é o nome em francês pra pix?”, enquanto “seu relógio quebrou????” foi um comentário frequente.

A partida contou com um pênalti marcado (e não convertido para a França), oito substituições e oito cartões amarelos. Na prática, o confronto teve quase 115 minutos, mas apenas 48 minutos foram disputados com a bola rolando, segundo dados da Stats Perform, que faz análise de dados esportivos.

A quantidade de acréscimos dada por árbitros vem aumentando, uma mudança que ficou clara na Copa do Catar, por recomendação da própria Fifa a favor de acréscimos generosos. Mas nada que chegasse aos pés do que aconteceu no sábado, ainda mais contra o time da casa.