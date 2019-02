Brasileiros começam com pé direito na disputa do vôlei de praia

Londres, 28 jul (EFE).- Os brasileiros começaram neste sábado sua participação no torneio olímpico de vôlei de praia, com vitórias das duplas Ricardo e Pedro Cunha no masculino e Juliana e Larissa no feminino.

A dupla masculina, liderada por Ricardo, campeão olímpico em Atenas, precisou de apenas 37 minutos para despachar os noruegueses Tarjei Viken Skarlund e Martin Spinnangr com as parciais 21-14 e 21-18.

Larissa e Juliana, líderes do ranking mundial e principais postulantes ao ouro, não tiveram piedade da dupla das Ilhas Maurício, formada por Nioun Li Yuk Lo e Natacha Rigobert. As africanas foram esmagadas pelo placar de 21-5 no primeiro set e 21-10 no segundo.

Depois da partida, Juliana revelou que se emocionou ao entrar na quadra de areia. Seu coração acelerou e os olhos se encheram de lágrimas ao se lembrar do corte nos Jogos Olímpicos de Pequim por conta de uma lesão. EFE