Brasileiro repete pódio em Andorra e segue 2º do mundo no mountain bike

O ciclista brasileiro Henrique Avancini obteve neste domingo outro grande resultado em uma prova de cross country da Copa do Mundo de Mountain Bike, confirmando o excelente momento na carreira. Na etapa de Andorra, em Vallnord, Avancini garantiu o pódio ao encerrar mais uma vez a disputa do XCO (cross country olímpico) em quarto lugar. O resultado garante a manutenção no segundo lugar do ranking mundial de cross country, que terá atualização na terça-feira.

O título da elite masculina teve um vencedor inédito: o italiano Gerhard Kerschbaumer, que conseguiu superar o suíço Nino Schurter, número 1 do mundo. O pódio teve ainda o holandês Mathieu Van Der Poel, em terceiro lugar, e o francês Jordan Sarrou, em quinto.

“Feliz por conquistar mais um pódio em etapas da Copa do Mundo. Deixando o bom resultado de lado, o que tiro de mais positivo hoje é que não tive boas sensações durante a disputa do cross country olímpico. A partir da quarta volta, estava completamente vazio e tive que espremer o corpo como não fazia há muito tempo. Acredito que isso seja algo positivo porque constrói o caráter do atleta”, comentou Henrique Avancini.

Com a vitória no short track na última sexta-feira e a quarta colocação no cross country olímpico, Henrique Avancini sobe da quinta para a terceira colocação no ranking da Copa do Mundo de Mountain Bike, após somar 275 pontos com os resultados das duas provas. O atleta brasileiro tem agora 861, atrás de Nino Schurter (1.405) e de Mathieu Van Der Poel (1.080).

“Em oito dias tive uma vitória com três pódios conquistados, em Val di Sole (Itália) e Vallnord, duas vitórias por equipes, além de estar no Top 2 do mundo e em terceiro do ranking da Copa do Mundo de Mountain Bike após cinco provas disputadas. O balanço é extremamente positivo”, destacou o ciclista brasileiro.