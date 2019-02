Brasileiro perde pênalti e Bayern de Munique se garante na decisão

O Bayern de Munique conseguiu sua classificação para a decisão da Copa da Alemanha nos pênaltis. Após um empate sem gols durante 120 minutos – tempo regulamentar e prorrogação – com o Borussia Monchengladbach, o time bávaro fez 4 a 2 nas penalidades.

Enquanto os jogadores do Bayern -Alaba, Ribery, Lahm e Kross – converteram todas as suas penalidades, dois da equipe de Monchengladbach falharam. O primeiro foi o zagueiro brasileiro Dante, que isolou a bola, por cima da meta de Neuer.

Precisando converter para manter vivo o sonho de sua equipe classificar-se à decisão, Nordtveit chutou com força, mas próximo ao centro do gol, e o goleiro do Bayern de Munique fez a defesa com os pés, definindo a vaga para os comandados por Jupp Heynckes.

Desta forma, o time bávaro está garantido na final da Copa da Alemanha, que acontecerá no dia 12 de maio. no estádio Olímpico, em Berlim. O rival será o Borussia Dortmund, que classificou-se na última terça, ao bater o Greuther Furth, com gol já no último minuto da prorrogação.