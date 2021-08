Brasileiro Pedro Barros conquista a prata no skate park

1/15 Pedro Barros exibindo sua medalha de prata conquistada - (Gaspar Nóbrega/COB) 2/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 3/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Fazry Ismail/EFE) 4/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Lionel Bonaventure/AFP) 5/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Kai Försterling/EFE) 6/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 7/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 8/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Kai Försterling/EFE) 9/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 10/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Kai Försterling/EFE) 11/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 12/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 13/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 14/15 O skatista brasileiro Pedro Barros - (Gaspar Nóbrega/COB) 15/15 Pedro Barros comemorando com a delegação brasileira - (Gaspar Nóbrega/COB)

Multipremiado no skate, Pedro Barros conquistou a honraria que lhe faltava, uma medalha olímpica, no início da madrugada desta quinta-feira, 5, no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. O atleta catarinense de 26 anos garantiu a prata no skate park dos Jogos de Tóquio, com a nota de 86,14 pontos, que alcançou logo em sua primeira tentativa. Nas outras duas ele fez 73,5 e 22,99.

A medalha dourada ficou com o australiano Keegan Palmer, que fez uma volta espetacular e obteve a nota de 95,83 em sua última oportunidade. Com 84,13, o americano Cory Juneau faturou o bronze e fechou o pódio. Além de Pedro Barros, o Brasil foi bem representado na grande decisão por Luiz Francisco, que terminou em quarto com 83,14 pontos, e por Pedro Quintas, oitavo com 38,47.

Filho de um ex-surfista, André Barros, Pedro é sete vezes campeão mundial de skate e, apontado como o sucessor de Bob Burnquist e Sandro Dias, o Mineirinho, antigos ídolos do skate masculino brasileiro. Em 2017, o catarinense chegou a concorrer ao prêmio de “atleta de ação” do Laureus Sports Awards, um dos mais prestigiosos do esporte, mas acabou derrotado pela britânica Rachel Atherton, do mountain bike. Agora, cravou seu nome no olimpismo nacional.

“A gente vem lutando por isso a vida inteira, sempre rodeado de pessoas maravilhosas que lutaram muito pra fazer minha vida melhor. Essa história do park, nas Olimpíadas, minha história, é só um exemplo para o povo brasileiro. Podemos fazer do nosso país um lugar melhor através do amor e do respeito. A gente pode cair várias vezes no chão, mas a missão é ver um amanhã melhor”, discursou, emocionado o medalhista, ao canal SporTV.

Com isso, o Brasil chegou a 16 medalhas nesta edição dos Jogos e como já tem mais três garantidas (com Beatriz Ferreira e Hebert Conceição, no boxe, e no futebol masculino já igualou sua melhor campanha, de 19 medalhas, na Rio-2016 (clique e confira o quadro de medalhas na íntegra).

Antes da conquista de Pedro Barros no park, disputado em grandes rampas, o skate brasileiro já havia garantido outras duas pratas na categoria street, com corrimões e escadarias de ruas, com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler.

(com Agência Brasil)