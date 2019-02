Brasileiro Medina vence o Quiksilver Pro de surfe na França

O brasileiro Gabriel Medina, prodígio do surfe mundial de apenas 17 anos, conquistou nesta quarta-feira o Quiksilver Pro, etapa francesa do ASP Word Tour, em Hossegor (sul), em sua primeira conquista no circuito internacional.

Medina, campeão no mês de agosto do Lacanau Pro, nas categorias júnior e sênior, venceu em uma apertada disputa o australiano Julian Wilson (17 pontos a 16,10 pontos).

Na quartas de final, o americano Kelly Slater conseguiu uma nota 10 para passar às semifinais, mas foi derrotado pelo brasileiro, que se impôs na última onda.