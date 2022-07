Brasileiro Alisson ‘Piu’ dos Santos conquista título mundial de atletismo

Alison dos Santos, o Piu, colocou seu nome na história do esporte brasileiro na noite desta terça-feira, 19, ao conquistar a medalha de ouro nos 400 metros com barreira no Mundial de Oregon, nos Estados Unidos. O atleta paulista de 22 anos se tornou o primeiro velocista campeão mundial do país ao cravar o tempo de 46s29, o novo recorde do campeonato.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o fenômeno do atletismo brasileiro desta vez conseguiu superar o americano Rai Benjamin, segundo colocado com 46s89, e o o norueguês Karstem Warholm, que bateu em um barreira e acabou em sétimo. O americano Travor Bassitt completou o pódio com 47s39.

Líder do ranking mundial, Piu já havia vencido quatro etapas da Diamond League e confirmou o favoritismo no Oregon com a terceira melhor marca da história da prova. O recorde mundial pertence ao norueguês Warholm: 45.94.

Com o resultado, igualou marca de Fabiana Murer, do salto com vara, responsável pelo primeiro título do Brasil em um Mundial de atletismo ao ar livre, em 2011, na Coreia do Sul. O primeiro Campeonato Mundial aconteceu em 1983, de modo que lendas olímpicas como João do Pulo e Adhemar Ferreira da Silva jamais o disputaram.