Brasileirão: de olho na liderança, Corinthians recebe o Sport

Sete jogos abrem nesta quarta-feira a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que pode ter um novo líder provisório. O segundo colocado Corinthians recebe o Sport, no Itaquerão, às 22h (de Brasília) e, em caso de vitória, chegaria a 37 pontos e ultrapassaria o Atlético-MG, que tem 36 e só joga na quinta-feira. A rodada terá outros duelos que podem mexer nas primeiras colocações, como Inter x Fluminense, Coritiba x Palmeiras, Flamengo x Atlético-PR e Figueirense x São Paulo.

O Sport, quinto colocado, precisa surpreender o Corinthians para seguir na briga pelo G4, mas o retrospecto como visitante no Brasileirão não anima os pernambucanos: foram oito empates e uma derrota em nove partidas. O Corinthians, em contrapartida, buscará a sétima vitória seguida na sua arena (só perdeu uma no torneio, para o rival Palmeiras). A expectativa é de bom público no Itaquerão.

A partida é cercada de controvérsia por causa da escolha do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, filiado ao quadro da Federação Paulista de Futebol (FPF). A diretoria do Sport chegou a protocolar ofício nas ouvidorias da CBF e da Comissão Nacional de Arbitragem solicitando a troca da arbitragem. O clube disse ter ficado “estarrecido” com a escolha, mas não teve seu pedido atendido. O técnico Tite, do Corinthians, também criticou a escalação e disse que o árbitro entrará pressionado. Expulso no clássico contra o São Paulo, o zagueiro Felipe será substituído por Edu Dracena. O restante do time do Corinthians será o mesmo que começou jogando no Morumbi.

Outros jogos – O meia Ronaldinho Gaúcho, do Fluminense, retornará à sua cidade natal Porto Alegre para enfrentar o Inter, que vive uma tremenda crise após a goleada por 5 a 0 sofrida diante do rival Grêmio. A equipe carioca, que não terá Fred, ainda se recuperando de lesão, precisa voltar a vencer para se manter no G4 – é a quarta colocada, com os mesmos 30 pontos de Sport e Grêmio. O jogo no Beira-Rio começa às 22h.

O Atlético-PR, com 29 pontos, também pode entrar no grupo de classificação para a Libertadores. A equipe paranaense enfrenta o Flamengo, que terá a estreia do meia Ederson e a ausência de Paolo Guerrero, suspenso, às 19h30, no Maracanã. No mesmo horário, o sétimo colocado Palmeiras enfrenta o desesperado Coritiba, último colocado do Brasileirão, no Couto Pereira. Com 28 pontos, a equipe paulista também pode terminar a rodada no G4, assim como o rival São Paulo, que visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 22h.

Os jogos desta quarta-feira pelo Brasileirão

19h30:

Flamengo x Atlético-PR (Maracanã)

Coritiba x Palmeiras (Couto Pereira)

21h:

Santos x Vasco (Vila Belmiro)

Goiás x Chapecoense (Serra Dourada)

22h:

Corinthians x Sport (Itaquerão)

Figueirense x São Paulo (Orlando Scarpelli)

Inter x Fluminense (Beira-Rio)