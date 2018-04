Brasileirão 2018 começa sem grande favorito. E sem estrelas

O Campeonato Brasileiro de 2018 será aberto neste sábado com três jogos: Cruzeiro x Grêmio (16h), Vitória x Flamengo (19h) e Santos x Ceará (21h). Como o próprio torneio mostrou diversas vezes, é dificílimo prever em abril quem disputará o título em dezembro – há um ano, quem imaginaria que o Corinthians seria campeão de 2017? A janela de transferências do meio do ano costuma desmontar equipes e, por vezes, trazer boas surpresas ao país.

Por enquanto, alguns clubes despontam com candidatados mais fortes: o Palmeiras, time mais rico do país no momento, o campeão continental Grêmio, o organizado Cruzeiro, o eficiente e regular Corinthians e o até o Flamengo, que apesar do momento conturbado, tem elenco para crescer. São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, com jogadores de renome, correm por fora. Botafogo e Vasco tentarão surpreender, como fizeram no Estadual.

Formato e pausa durante a Copa

Mais uma vez, o campeonato será disputado por 20 equipes, e o campeão será definido por pontos corridos após 38 rodadas – a última em 2 de dezembro. O campeonato começou mais cedo, pois terá pausa de pouco mais de um mês (entre 13 de junho e 18 de julho), por causa da disputa da Copa do Mundo da Rússia. Os clubes que retornam à elite em 2018 são Inter, Ceará, América Mineiro e Paraná.

Sem estrelas

Seguindo uma tendência já vista nos Estaduais, os clubes andam bem mais econômicos na montagem de seus elencos. E não se trata de austeridade dos dirigentes: na maioria dos casos, a economia é uma necessidade extrema e não opção. Clubes como Santos e Corinthians assumiram suas frágeis situações financeiras e apesar de terem vendido estrelas ainda não conseguiram substitutos. O Fluminense, que por anos desfrutou do auxílio do patrocinador, também enxugou sua folha salarial.

Até mesmo Palmeiras e Flamengo, os clubes mais ricos da atualidade, evitaram extravagâncias – nesse caso, para não repetir os erros do ano passado. Corinthians e Grêmio seguiram as receitas de sucesso do ano passado, com contratações bem mais modestas. São Paulo e Cruzeiro são os mais “gastões”, mas apenas o segundo já viu o investimento prosperar em 2018 com o título mineiro.

Candidatos à craque

Entre os atletas que iniciam o torneio com boas perspectivas destacam-se os palmeirenses Dudu, Miguel Borja e Lucas Lima; o corintiano Rodriguinho; os gremistas Luan e Arthur; os flamenguistas Diego e Henrique Dourado (artilheiro do último Brasileirão ao lado de Jô); o cruzeirense Thiago Neves; e os atleticanos Otero e Ricardo Oliveira, entre outros.

Há também bons candidatos a destaques jovens, como Pedrinho e Mateus Vital (Corinthians); Paulinho (Vasco); Rodrygo (Santos); Lucas Paquetá e Vinícius Júnior (Flamengo); Raniel (Cruzeiro); e Liziero (São Paulo).

Dudu, Gabigol e Jailson, candidatos a destaques do Brasileirão Dudu, Gabigol e Jailson, candidatos a destaques do Brasileirão

Jogos da primeira rodada



Sábado 14/04

16h – Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

19h – Vitória x Flamengo (Barradão)

21h – Santos x Ceará (Pacaembu)

Domingo – 15/04

11h – América-MG x Sport (Independência)

16h -Vasco da Gama x Atlético-MG (São Januário)

16h – Corinthians x Fluminense (Arena Corinthians)

16h – Internacional x Bahia (Beira-Rio)

19h – Atlético-PR x Chapecoense (Arena da Baixada)

20h – Botafogo x Palmeiras (Engenhão)

20h – São Paulo x Paraná (Morumbi)