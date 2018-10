Brasileira conquista prata inédita no Mundial Paralímpico de tênis de mesa

A brasileira Cátia Oliveira, de 27 anos, alcançou a melhor campanha individual na história do país no tênis de mesa paralímpico. Foi derrotada na final da classe SF1-2 do Mundial da modalidade, realizada em Celje, na Eslovênia, pela sul-coreana Su Yeon Seo e ficou com a medalha de prata.

A paulista começou a partida muito mal e perdeu o primeiro set. Apresentou uma melhora nos sets seguintes, mas não conseguiu superar a adversária e saiu derrotada por 3 a 0, com parciais 3/11, 10/12 e 11/13. Foi o primeiro Mundial disputado por Cátia Oliveira, que já tinha ido aos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

Para chegar até a decisão, a atleta venceu a russa Nadejda Pushpasheva nas quartas de final – número 3 do mundo na classe 02, para atletas cadeirantes com baixa mobilidade. Já nas semifinais, passou pela italiana Giada Rossi, número 2 do ranking.

Com o resultado conquistado, Cátia é agora a atleta brasileira que conseguiu chegar mais longe em disputas individuais na história dos Mundiais. O Brasil havia conquistado três medalhas de bronze em 2014, na China (individuais e equipes), e, em 2017, Bruna Alexandre, Danielle Rauen e Jennyfer Parinos ganharam o ouro na classe SF9-10, no Mundial por Equipes, disputado na Eslovênia.

(Com Gazeta Press)