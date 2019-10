Brasileira Bia Ferreira vence chinesa e é campeã mundial de boxe

Bia Ferreira, 27 anos, venceu neste domingo, 13, a final do Mundial de Boxe feminino na categoria até 60 quilos. A disputa aconteceu em Ulan-Ude, na Rússia, contra a chinesa Cong Wang. Aposta da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), Bia confirmou no campeonato, que contou com cinco lutas antes da final, a fama de grande nome do boxe olímpico brasileiro: ela soma 24 medalhas em 25 competições na carreira.

É a primeira vez que o ouro do mundial de boxe feminino é entregue ao Brasil desde 2010, quando Roseli Feitosa venceu em Barbados – a diferença é que Roseli participava de uma subdivisão que não estaria no programa das Olimpíadas de 2012, sediada por Londres, ao contrário de Bia, que pode defender o país em Tóquio 2020.

A vitória, porém, não dá à atleta uma vaga direta na competição de Tóquio em 2020. Uma disputa organizada pela federação de ginástica em março do ano que vem, em Buenos Aires, vai selecionar nas Américas as lutadoras que irão para os jogos no Japão.