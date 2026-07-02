Brasil x Noruega: o duelo de cabeleiras entre Gabriel Magalhães e Haaland

Gabriel Magalhães deve ter uma missão e tanto no jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo: marcar Erling Haaland. Fora o duelo físico em campo, o confronto ganhou também um gancho curioso fora dele. De um lado, o atacante norueguês com seu famoso cabelo loiro preso em rabo de cavalo. Do outro, o zagueiro brasileiro, que passou por um transplante capilar em 2022 e hoje exibe visual bem diferente do início da carreira.

A rivalidade entre os dois não começou agora. Rivais na Premier League, Gabriel, do Arsenal, e Haaland, do Manchester City, já protagonizaram discussões, encaradas, provocações e até uma bolada na cabeça. Em setembro de 2024, após um gol de empate do City contra o Arsenal, Haaland pegou a bola e a arremessou na cabeça do brasileiro, que estava de costas. O lance não rendeu punição ao norueguês.

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Meses depois, Gabriel deu o troco na goleada do Arsenal por 5 a 1 sobre o City. O zagueiro provocou Haaland durante o clássico e chegou a comemorar um dos gols gritando perto do atacante. Em entrevista a um podcast, o brasileiro disse que fez aquilo porque o rival havia jogado a bola em sua cabeça: “para tirar uma onda como ele tirou onda de mim”. Neste domingo, 5, a disputa ganha novo capítulo, agora valendo vaga nas quartas de final da Copa.

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