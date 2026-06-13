Brasil x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações
Seleção brasileira inicia a busca pelo hexa hoje, 13; partida é válida pelo Grupo C. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
É hoje! A seleção brasileira começa a busca pelo hexa neste sábado, 13, contra o Marrocos. A bola rola as 19h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
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O Brasil é o único país que participou de todas as 22 edições do torneio. A equipe do técnico Carlo Ancelotti venceu os últimos três amistosos que disputou, contra Croácia, Panamá e Egito. A seleção brasileira chega com uma base experiente e a tendência é de que 8 jogadores que atuaram contra a Croácia, nas quartas de final de 2022, sejam titulares hoje: Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Paquetá, Raphinha e Vini Jr.
Do outro lado, o Marrocos alcançou a sua melhor classificação em Copas em 2022 e foi a primeira seleção africana a chegar à semifinal, depois de liderar o grupo com Croácia, Bélgica e Canadá e eliminar Espanha e Portugal no mata-mata. Apesar da campanha histórica, o ciclo para a Copa de 2026 foi conturbado. O técnico Walid Regragui deixou o comando da seleção após a Copa Africana de Nações e Mohamed Ouahbi assumiu em março desse ano. Nos seis amistosos disputados com o novo técnico, o Marrocos venceu três (Madagascar, Burundi e Paraguai) e empatou dois (Equador e Noruega). Dos 26 convocados em 2022, somente 7 remanescentes vão disputar a Copa de 2026, após os cortes de Aguerd e Ezzalzouli.
Brasil e Marrocos já se enfrentaram três vezes na história, com duas vitórias brasileiras e uma marroquina. A seleção brasileira venceu os africanos por 2 a 0 em amistoso em 1997 e por 3 a 0 na Copa de 1998, enquanto os marroquinos levaram a melhor, por 2 a 1, em amistoso disputado em 2023.
O Grupo C conta ainda com Haiti e Escócia, que se enfrentam na noite de hoje, às 22h (horário de Brasília).
Como assistir ao jogo entre Brasil e Marrocos hoje?
Brasil e Marrocos vão se enfrentar neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Marrocos: Bounou; Hakimi, Chadi Riad, Diop e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui e Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Odds para Brasil x Marrocos:
Resultado final
Betano: Brasil (1.67) – Empate (3.70) – Marrocos (5.50)
Bet365: Brasil (1.61) – Empate (3.90) – Marrocos (5.50)