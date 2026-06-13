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Esporte

Brasil x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleção brasileira inicia a busca pelo hexa hoje, 13; partida é válida pelo Grupo C. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 13 jun 2026, 18h16
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - MAY 19: A general view of New York New Jersey Stadium ahead of the 2026 World Cup at New York New Jersey Stadium on May 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Dustin Satloff/Getty Images)
Estádio de Nova York e Nova Jersey vai ser o palco da estreia da seleção brasileira contra o Marrocos (Dustin Satloff/Getty Images)
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Brasil x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

É hoje! A seleção brasileira começa a busca pelo hexa neste sábado, 13, contra o Marrocos. A bola rola as 19h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

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O Brasil é o único país que participou de todas as 22 edições do torneio. A equipe do técnico Carlo Ancelotti venceu os últimos três amistosos que disputou, contra Croácia, Panamá e Egito. A seleção brasileira chega com uma base experiente e a tendência é de que 8 jogadores que atuaram contra a Croácia, nas quartas de final de 2022, sejam titulares hoje: Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Paquetá, Raphinha e Vini Jr.

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Do outro lado, o Marrocos alcançou a sua melhor classificação em Copas em 2022 e foi a primeira seleção africana a chegar à semifinal, depois de liderar o grupo com Croácia, Bélgica e Canadá e eliminar Espanha e Portugal no mata-mata. Apesar da campanha histórica, o ciclo para a Copa de 2026 foi conturbado. O técnico Walid Regragui deixou o comando da seleção após a Copa Africana de Nações e Mohamed Ouahbi assumiu em março desse ano. Nos seis amistosos disputados com o novo técnico, o Marrocos venceu três (Madagascar, Burundi e Paraguai) e empatou dois (Equador e Noruega). Dos 26 convocados em 2022, somente 7 remanescentes vão disputar a Copa de 2026, após os cortes de Aguerd e Ezzalzouli.

Brasil e Marrocos já se enfrentaram três vezes na história, com duas vitórias brasileiras e uma marroquina. A seleção brasileira venceu os africanos por 2 a 0 em amistoso em 1997 e por 3 a 0 na Copa de 1998, enquanto os marroquinos levaram a melhor, por 2 a 1, em amistoso disputado em 2023.

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O Grupo C conta ainda com Haiti e Escócia, que se enfrentam na noite de hoje, às 22h (horário de Brasília).

Como assistir ao jogo entre Brasil e Marrocos hoje?

Brasil e Marrocos vão se enfrentar neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

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Marrocos: Bounou; Hakimi, Chadi Riad, Diop e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui e Ounahi; Brahim Díaz, Ismael Saibari e El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Odds para Brasil x Marrocos:

Resultado final

Betano: Brasil (1.67) – Empate (3.70) – Marrocos (5.50)

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Bet365: Brasil (1.61) – Empate (3.90) – Marrocos (5.50)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia);
  • Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia);
  • Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça);
  • Assistente reserva: Stéphane De Almeida (Suíça).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção Brasileira de Futebol
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