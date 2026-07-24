Brasil x Itália na VNL feminina: horário e onde assistir

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Brasil e Itália se encontram na aguardada semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei, sábado (25), às 5h. Após vencer o Japão, a seleção brasileira enfrenta a bicampeã Itália, que superou a Holanda. Será um teste de fogo rumo ao inédito título, contra um adversário já batido nesta VNL.

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Brasil e Itália protagonizam neste sábado, 25, um dos confrontos mais aguardados da Liga das Nações Feminina de Vôlei. A semifinal começa às 5h, pelo horário de Brasília, no Domo dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, na China.

Quem vencer vai enfrentar China ou Turquia na decisão do torneio, marcada para domingo, 26, às 08h30.

A seleção comandada por José Roberto Guimarães chega à semifinal após derrotar o Japão por 3 sets a 1 nas quartas de final. Depois de perder o primeiro set, o Brasil reagiu com força no bloqueio e maior eficiência ofensiva. Ana Cristina marcou 30 pontos, enquanto Julia Bergmann somou 24 e foi decisiva também no saque.

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Do outro lado estará a atual bicampeã da VNL e campeã olímpica. A Itália avançou sem grandes sustos ao superar a Holanda por 3 sets a 0. Com um elenco fisicamente poderoso e acostumado a decisões, a equipe europeia representa o teste mais exigente da campanha brasileira até aqui.

Brasil e Itália se enfrentaram na primeira semana desta edição da VNL, em Brasília, e as brasileiras venceram por 3 sets a 2, encerrando uma sequência italiana de 39 partidas de invencibilidade.

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O Brasil acumula quatro vices, em 2019, 2021, 2022 e 2025 e ainda busca o primeiro título da VNL feminina. Do outro lado, a Itália tem três títulos, conquistados em 2022, 2024 e 2025, e é a atual bicampeã.

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Brasil x Itália pela VNL feminina

Data: sábado, 25 de julho de 2026



Horário: 5h, pelo horário de Brasília



Local: Domo dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, China



Fase: semifinal da Liga das Nações Feminina



Onde assistir: Sportv 2, ge tv e VBTV