🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Brasil x Itália na VNL feminina: horário e onde assistir

Seleções se enfrentam neste sábado, 25, na China, por uma vaga na final da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 22h00
MACAU, CHINA - JULY 22: Brazil national team during the opening ceremony ahead of 2026 FIVB Women's Volleyball Nations League quarter-final match between Brazil and Japan at East Asian Games Dome in Macau, China on July 22, 2026. (Photo by Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images)
Seleção brasileira feminina de vôlei antes da partida contra o Japão (Dilara Irem Sancar/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Brasil x Itália na VNL feminina: horário e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

Brasil e Itália protagonizam neste sábado, 25, um dos confrontos mais aguardados da Liga das Nações Feminina de Vôlei. A semifinal começa às 5h, pelo horário de Brasília, no Domo dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, na China.

Quem vencer vai enfrentar China ou Turquia na decisão do torneio, marcada para domingo, 26, às 08h30.

A seleção comandada por José Roberto Guimarães chega à semifinal após derrotar o Japão por 3 sets a 1 nas quartas de final. Depois de perder o primeiro set, o Brasil reagiu com força no bloqueio e maior eficiência ofensiva. Ana Cristina marcou 30 pontos, enquanto Julia Bergmann somou 24 e foi decisiva também no saque.

Siga
Continua após a publicidade

Do outro lado estará a atual bicampeã da VNL e campeã olímpica. A Itália avançou sem grandes sustos ao superar a Holanda por 3 sets a 0. Com um elenco fisicamente poderoso e acostumado a decisões, a equipe europeia representa o teste mais exigente da campanha brasileira até aqui.

Brasil e Itália se enfrentaram na primeira semana desta edição da VNL, em Brasília, e as brasileiras venceram por 3 sets a 2, encerrando uma sequência italiana de 39 partidas de invencibilidade.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

O Brasil acumula quatro vices, em 2019, 2021, 2022 e 2025 e ainda busca o primeiro título da VNL feminina. Do outro lado, a Itália tem três títulos, conquistados em 2022, 2024 e 2025, e é a atual bicampeã.

Continua após a publicidade

Brasil x Itália pela VNL feminina

  • Data: sábado, 25 de julho de 2026
  • Horário: 5h, pelo horário de Brasília
  • Local: Domo dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, China
  • Fase: semifinal da Liga das Nações Feminina
  • Onde assistir: Sportv 2, ge tv e VBTV
Publicidade
TAGS:
Vôlei
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).