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Esporte

Brasil x Irã: horário e onde assistir à partida da Liga das Nações de Vôlei hoje

Partida será disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h18 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h26
NINGBO, CHINA - JULY 30: Players of Brazil celebrate after the quarter-final match between team China and team Brazil on day 1 of 2025 FIVB Men's Volleyball Nations League (VNL) Finals at the Ningbo Beilun Sports and Art Centre on July 30, 2025 in Ningbo, Zhejiang Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
Seleção Brasileira durante partida da Liga das Nações 2025 (VCG/VCG/Getty Images)
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Brasil x Irã: horário e onde assistir à partida da Liga das Nações de Vôlei hoje Priorize VEJA no Google

O Brasil começa hoje sua caminhada na Liga das Nações Masculina de Vôlei. A estreia contra o Irã será às 20h (horário de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, palco da primeira semana da competição, que reúne também Argentina, Bulgária, Sérvia e Bélgica no grupo sediado no Brasil.

O jogo marca o início oficial da temporada internacional masculina para a equipe de Bernardinho, que usa a VNL como termômetro para a formação do ciclo rumo a Los Angeles 2028. O treinador chamou nomes consolidados, como Lucarelli, Darlan, Flávio, Cachopa, Maique e Douglas Souza, mas também abriu espaço para alternativas em diferentes posições.

O histórico recente favorece o Brasil. No encontro pela VNL de 2025, a seleção brasileira bateu o Irã por 3 sets a 0, com Darlan como maior pontuador da partida.

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Onde assistir a Brasil x Irã hoje?

Brasil e Irã se enfrentam nesta quarta, 10, às 20h (horário de Brasília), na Arena Nilson Nelson, em Brasília, pela Liga das Nações Masculina de Vôlei. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv 2, da ge tv e da VBTV, plataforma oficial da Volleyball World.

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Como funciona a VNL?

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 funciona em duas fases: fase classificatória e fase final. No masculino e no feminino, o torneio reúne 18 seleções e terá 116 partidas por gênero, somando as duas etapas. Cada seleção faz 12 jogos no mínimo.

Na fase classificatória, cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas. A cada semana, há grupos em sedes diferentes, com seis seleções por sede. Não é um sistema de todos contra todos perfeito: a tabela é montada previamente para que cada país enfrente adversários variados ao longo das três janelas.

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Ao fim dessa primeira fase, avançam as oito melhores seleções no ranking da competição. Há uma ressalva importante: a seleção do país-sede da fase final tem vaga garantida. Em 2026, a fase final masculina será em Ningbo, na China; portanto, se a China não terminar entre as oito primeiras, ela entra mesmo assim, e apenas as sete melhores restantes se classificam.

A fase final é em mata-mata direto, no modelo “Final 8”. As quartas de final cruzam 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Os vencedores avançam às semifinais; depois, há disputa pelo bronze e final pelo título.

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TAGS:
seleção de vôlei
Vôlei
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