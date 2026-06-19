Brasil x Haiti: por que o horário do jogo mudou e não é igual ao dos outros times

Ler Resumo





A Fifa antecipou o horário da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo de 2026, marcada para 19 de junho na Filadélfia. O jogo, que seria às 22h, agora ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília). A mudança faz parte de uma reorganização geral da tabela e atende a pedidos operacionais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A partida entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira, 19 de junho, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, estava inicialmente marcada para as 22h, mas foi antecipada pela Fifa para 21h30, no horário de Brasília. O local e a data foram mantidos: o jogo será disputado na Filadélfia.

+ Brasil x Haiti na Copa: onde assistir, horário e escalações

A mudança ocorreu durante uma atualização geral da tabela, feita depois da conclusão das repescagens e da definição das 48 seleções participantes. A Fifa também alterou o horário de Turquia x Paraguai, em São Francisco, que inicialmente seria às 23h (horário de Brasília), para a virada desta sexta para o sábado, à 0h. O ajuste de Brasil x Haiti fez parte dessa reorganização da programação da entidade e também foi um pedido da própria cidade de Filadélfia por questões operacionais.

+ Jogos de hoje, sexta, 19 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Continua após a publicidade

A partida será a primeira com horário “quebrado” nesta Copa. Na Filadélfia, a bola rola às 20h30, uma hora atrás de Brasília nesta época do ano. Por isso, será as 21h30 para o público brasileiro. Não houve mudança de dia — apenas uma antecipação de 30 minutos, das 22h para as 21h30.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump