Brasil x Haiti: por que o horário do jogo mudou e não é igual ao dos outros times
Trata-se de pedido da própria cidade de Filadélfia. Saiba mais sobre o caso
A partida entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira, 19 de junho, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, estava inicialmente marcada para as 22h, mas foi antecipada pela Fifa para 21h30, no horário de Brasília. O local e a data foram mantidos: o jogo será disputado na Filadélfia.
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A mudança ocorreu durante uma atualização geral da tabela, feita depois da conclusão das repescagens e da definição das 48 seleções participantes. A Fifa também alterou o horário de Turquia x Paraguai, em São Francisco, que inicialmente seria às 23h (horário de Brasília), para a virada desta sexta para o sábado, à 0h. O ajuste de Brasil x Haiti fez parte dessa reorganização da programação da entidade e também foi um pedido da própria cidade de Filadélfia por questões operacionais.
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A partida será a primeira com horário “quebrado” nesta Copa. Na Filadélfia, a bola rola às 20h30, uma hora atrás de Brasília nesta época do ano. Por isso, será as 21h30 para o público brasileiro. Não houve mudança de dia — apenas uma antecipação de 30 minutos, das 22h para as 21h30.