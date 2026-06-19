Brasil x Haiti na Copa: onde assistir, horário e escalações

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A seleção brasileira busca a reabilitação na Copa do Mundo ao enfrentar o Haiti nesta sexta (19), às 21h30. Após o empate na estreia, Ancelotti fará mudanças na equipe. Saiba onde assistir, as prováveis escalações e as expectativas para este crucial confronto na Filadélfia.

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A seleção brasileira entra em campo pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti. A partida será disputada no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos.

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O Brasil decepcionou na estreia e não saiu do empate contra o Marrocos. Após sair atrás no placar, a Canarinho empatou com um bonito gol de Vini Jr. O técnico Carlo Ancelotti deve promover a titularidade de Danilo e Matheus Cunha nos lugares de Ibañez e Igor Thiago. O atacante Neymar não viajou com a delegação para a Filadélfia e segue como desfalque.

Do outro lado, o Haiti perdeu na estreia por 1 a 0 para a Escócia. Apesar da derrota, a seleção haitiana deixou uma impressão positiva com o bom nível de competitividade na partida.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Haiti hoje?

Brasil e Haiti vão se enfrentar nesta sexta, 19, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Danilo Santos); Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

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Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ricardo Ade e Experience; Bellegarde, Jean-Jacques e Deedson; Providence, Wilson Isidor e Pierrot. Técnico: Sébastien Migné.

Odds para Brasil x Haiti:

Resultado final

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Betano: Brasil (1.13) – Empate (8.50) – Haiti (20.00)

Bet365: Brasil (1.09) – Empate (12.00) – Haiti (21.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Alejandro Hernández (Espanha)

Alejandro Hernández (Espanha) Assistentes: Jose Enrique Naranjo (Espanha) e Diego Sánchez (Espanha)

Jose Enrique Naranjo (Espanha) e Diego Sánchez (Espanha) 4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)