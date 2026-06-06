Brasil x Egito: a escalação da seleção para o último amistoso antes da Copa
Carlo Ancelotti promove mudanças na equipe e testa novas alternativas antes da estreia do Brasil no Mundial
A seleção brasileira enfrenta o Egito neste sábado, 6, às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti promove mudanças na equipe e utilizar a partida para observar alternativas antes do início da competição.
A provável escalação do Brasil tem Alisson; Wesley, Marquinhos, Ibañez e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vinicius Junior e Raphinha.
As principais novidades as entradas de Lucas Paquetá e Igor Thiago no time titular. Ambos entraram no segundo tempo da vitória por 6 a 2 contra o Panamá no Maracanã e agradaram o treinador. Em entrevista coletiva na sexta-feira, 5, Ancelotti afirmou que pretende aproveitar o amistoso para testar opções que podem ampliar as alternativas da equipe durante a Copa.
“É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste”, afirmou o treinador na sexta-feira.
Outra mudança será a presença de Douglas Santos na lateral esquerda. Sem revelar oficialmente a escalação, Ancelotti deu pistas sobre a formação ao confirmar que o lateral iniciará a partida e que o goleiro Weverton atuará durante o segundo tempo.
Na defesa, Gabriel Magalhães será preservado e Ibañez ganha a vaga. O treinador explicou que o zagueiro chegou desgastado após o encerramento da temporada europeia e não pretende assumir riscos a poucos dias da estreia no Mundial. “Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo”, disse Ancelotti.
O amistoso também servirá para ampliar a observação do elenco. O técnico afirmou que pretende utilizar as 11 substituições permitidas ao longo do segundo tempo, dando minutos a praticamente todos os jogadores disponíveis – tal qual fez contra o Panamá.
O confronto contra o Egito representa a última oportunidade de ajustes antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. A seleção inicia sua caminhada no torneio diante do Marrocos, em 13 de junho, enquanto Neymar segue em recuperação de uma lesão muscular e não foi relacionado para a partida deste sábado.