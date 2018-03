Brasil x Alemanha: Müller, Özil e Can estão fora de amistoso

O atacante alemão Thomas Müller. os meias Mesut Özil e Emre Can não disputarão o amistoso contra o Brasil em Berlim na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Berlim, segundo informou a Associação Alemã de Futebol (DfB). Müller e Özil estiveram no empate de 1 a 1 em amistoso com a Espanha na sexta-feira. O volante o volante Sami Khedira sentiu dores durante o amistoso e também pode ficar fora da partida com o Brasil.

Can, de 24 anos, foi cortado da partida contra a Espanha com uma lesão nas costas e retornou a Liverpool, depois da constatação de que não se recuperaria a tempo para jogar contra o Brasil. Khedira, capitão da partida, deixou o gramado aos 8 minutos do segundo tempo, com problemas musculares. A federação alemã também confirmou a ausência de Müller, autor do gol de empate, sem divulgar os motivos da dispensa.

O meia Sebastian Rudy, liberado do amistoso com a Espanha para acompanhar o nascimento do filho, já se apresentou ao técnico Joachim Löw.