Brasil vira contra a França e está na final do Mundial Sub-17

Foi com uma alta dose de sofrimento, mas o Brasil conseguiu a virada sobre a França e está na decisão do Mundial Sub-17. A seleção brasileira saiu perdendo o jogo por 2 a 0 e marcou três vezes no segundo tempo para vencer e se classificar para a final. O atacante Lázaro, das categorias de base do Flamengo, fez o gol decisivo aos 43 minutos da etapa final.

Os 13 587 torcedores que compareceram ao estádio Bezerrão, em Brasília, devem ter se lembrado das eliminações para a França na edição adulta da Copa do Mundo – os franceses bateram a seleção brasileira dos Mundiais de 1986, 1998 e 2006. Os visitantes já venciam por 2 a 0 aos 12 minutos de partida, com gols de Kalimuendo-Muinga e Mbuku.

A reação veio na segunda parte. Kaio Jorge, jogador do Santos, iniciou a recuperação brasileira usando a cabeça aos 16 minutos. A torcida ainda teve que esperar o VAR para comemorar. Gabriel Veron, atacante do Palmeiras, deixou tudo igual após rebote do goleiro Zinga aos 30.

O final do jogo foi aberto e movimentado. A França chegou a balançar as redes aos 42 minutos. Matsima teve um gol anulado por impedimento. No lance seguinte, o goleiro Matheus Donelli cobrou a falta marcada em direção à área, a zaga não conseguiu cortar e Lázaro garantiu a vitória do Brasil.

A final do Mundial Sub-17 será contra o México no domingo, 17, às 19h (horário de Brasília).