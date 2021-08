Brasil termina os Jogos de Tóquio com recorde de medalhas

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos de Tóquio, a melhor da história do país em Olimpíadas, com mais duas medalhas de prata, de Beatriz Ferreira no boxe e com a seleção brasileira feminina de vôlei, na madrugada deste domingo, 8. No total, o país terminou com 21 pódios (sete de ouro, cinco de prata e oito de bronze), superando os 19 da última edição no Rio de Janeiro e empatando no número de medalhas douradas.

Assim como há cinco anos, o Brasil terminou em 13º no quadro de medalhas, que prioriza o número de ouros ao valor total – caso haja igualdade de títulos, o número de pratas passa a ser o critério de desempate. Com título no vôlei feminino diante do Brasil, os Estados Unidos ultrapassaram a China no topo do quadro de medalhas no último dia de disputas (ver quadro abaixo).

Os ouros do Brasil em Tóquio foram conquistados por Ítalo Ferreira, no surfe, Rebeca Andrade, na ginástica, Martine Grael e Kahena Kunze, na classe 49er FX da vela, Ana Marcela Cunha, nos 10 kms da maratona aquática, Hebert Conceição, no boxe, e o futebol, masculino. Kevin Hoefler e Rayssa Leal, do skate street, Pedro Barros, do skate park, Rebeca Andrade, no individual geral da ginástica, e a seleção feminina de vôlei ficaram com a prata.

Alison dos Santos, nos 400m com barreiras, Thiago Braz, no salto com vara, Abner Teixeira, do boxe na categoria até 91kg, Mayra Aguiar e Daniel Cargnin, no judô, Bruno Fratus e Fernando Scheffer, na natação, além de Luisa Stefani e Laura Pigossi, no torneio de duplas do tênis, conquistaram os bronzes.

A cerimônia de encerramento dos Jogos acontece neste domingo, 8, às 8h (de Brasília) no Estádio Olímpico de Tóquio.

Confira, abaixo, o quadro de medalhas: