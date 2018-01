Brasil terá nove atletas na Olimpíada de Inverno na Coreia

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou nesta segunda-feira a delegação que vai participar da Olimpíada de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, que começa dia 9 de fevereiro. Serão nove atletas, além de um reserva, em cinco modalidades: esqui alpino, esqui cross country, snowboard, bobslead e patinação artística. Na edição anterior da olimpíada, em Sochi-2014 (Rússia), o Brasil mandou 13 atletas.

A delegação brasileira será formada por Isadora Williams (patinação artística); Edson Bindilatti, Odirlei Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins e o reserva Erick Vianna (bobsled); Michel Macedo (esqui alpino); Jaqueline Mourão e Victor Santos (esqui cross country); e Isabel Clark (snowboard). O chefe da missão brasileira em PyeongChang será Stefano Arnhold, presidente da CBDN (Confederação Brasileira de Desportos na Neve). O time do bobslead será a primeira equipe brasileira a desembarcar na Coreia do Sul, no próximo dia 1º.

A mais experiente atleta na delegação será Jaqueline Mourão, que assegurou sua sexta participação olímpica. Ela já esteve em Sochi, Vancouver-2010 e Turim-2006, quando competiu no esqui cross country, além do biatlo, nos Jogos de 2014. Jaqueline também disputou dois Jogos de Verão, pelo ciclismo mountain bike, em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Outra com bastante experiência em Jogos de Inverno será Isabel Clark, que disputará sua quarta Olimpíada, sempre na prova do snowboard cross. É dela o melhor resultado individual do Brasil em Jogos de Inverno, com o nono lugar obtido em Turim-2006.