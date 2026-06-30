Brasil terá de superar histórico de freguês da Noruega para avançar às quartas de final

Neste domingo (05), às 17h, o Brasil busca quebrar um tabu histórico contra a Noruega para avançar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Para seguir na competição, a seleção brasileira precisa conquistar sua primeira vitória sobre os noruegueses.

Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes, duas em Copas do Mundo e duas em amistosos. O retrospecto é favorável aos europeus, com duas vitórias da Noruega e dois empates.

A estreia do confronto aconteceu em 1988, em um amistoso que terminou empatado por 1 a 1. Depois, vieram as derrotas brasileiras: em 1997, a Noruega venceu um amistoso por 4 a 2 e, em 1998, superou o Brasil por 2 a 1, na fase de grupos da Copa do Mundo.

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O último encontro foi há 20 anos, em 2006, em outro amistoso, que terminou novamente empatado por 1 a 1.

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O duelo de 1998 é o único entre as seleções em Mundiais. Na ocasião, o Brasil abriu o placar com Bebeto, mas a Noruega virou a partida com gols de Flo e Rekdal.

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Ausente das últimas sete edições do Mundial, a Noruega volta a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos e reencontra o Brasil pela primeira vez em uma fase eliminatória. Em 1998, a seleção europeia foi eliminada pela Itália nas oitavas de final por 1 a 0.

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