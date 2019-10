Brasil tem três indicados à Bola de Ouro de 2019; Neymar fica fora

A revista France Football divulgou nesta segunda-feira, 22, a lista de 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro de 2019. O Brasil tem três representantes: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, e o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Neymar, que passou a maior parte da temporada machucado, está ausente pelo segundo ano seguido.

A lista será posteriormente reduzida a três e o vencedor será anunciado em cerimônia realizada no dia 2 de dezembro em Paris. A expectativa é que os finalistas sejam os mesmos do prêmio The Best, da Fifa: Cristiano Ronaldo, da Juventus, Virgil Van Dijk, do Liverpool, e Lionel Messi, do Barcelona – o último ficou com o prêmio.

O Liverpool é o time com mais jogadores candidatos ao prêmio de melhor do mundo no ano. Além dos brasileiros, concorrem o senegalês Sadio Mané, o egípcio Mohammed Salah, o inglês Trent Alexander-Arnold e os holandeses Virgil van Dijk e Georginio Wijnaldum.

Alisson também disputará o troféu de melhor goleiro do ano, prêmio que será entregue pela primeira vez nesta temporada. Entre seus nove rivais está o brasileiro Ederson, do Manchester City, seu reserva na seleção, e outros importantes nomes, como o de Manuel Neuer, do Bayern de Munique, Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, e Hugo Lloris, do Tottenham.

Já Vinícius Júnior, do Real Madrid, está entre os dez indicados do troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 da temporada. A disputa, porém, tem dois grandes favoritos, o português João Félix, do Atlético de Madrid, e o holandês Matthijs de Ligt, da Juventus.

Os maiores vencedores da Bola de Ouro são Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, com cinco cada. Além de Neymar, outra importante ausência na lista deste ano é a do croata Luka Modric, do Real Madrid, que levou a Bola de Ouro no ano passado por ter comandado a seleção de seu país até o vice da Copa do Mundo da Rússia. Pela primeira vez desde 1993, a Espanha não tem nenhum jogador entre os 30 indicados.

A lista dos indicados à Bola de Ouro por clubes:.

Liverpool (7): Trent Alexander-Arnold (ING), Roberto Firmino (BRA), Sadio Mané (SEN), Mohammed Salah (EGI), Virgil van Dijk (HOL), Georginio Wijnaldum (HOL) e Alisson (BRA).

Manchester City (5): Sergio Agüero (ARG), Bernardo Silva (POR), Kevin De Bruyne (BEL), Riyad Mahrez (ALG) e Raheem Sterling (ING).

Barcelona (4): Frenkie de Jong (HOL), Antoine Griezmann (FRA), Lionel Messi (ARG) e Marc-André ter Stegen (ALE).

Tottenham (2): Hugo Lloris (FRA) e Son Heung-Min (CDS).

Paris Saint-Germain (2): Marquinhos (BRA) e Kylian Mbappé (FRA).

Ajax (2): Dusan Tadic (SER) e Donny van de Beek (HOL).

Real Madrid (2): Karim Benzema (FRA) e Eden Hazard (BEL).

Juventus (2): Cristiano Ronaldo (POR) e Matthijs de Ligt (HOL).

Arsenal (1): Pierre-Emerick Aubameyang (GAB).

Napoli (1): Kalidou Koulibaly (SEN).

Atlético de Madrid (1): João Félix (POR)

Bayern De Munique (1): Robert Lewandowski (POL).

(Com EFE)