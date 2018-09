Brasil tem seu pior desempenho no Mundial de Judô desde 2009

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Judô 2018, realizado no Azerbaijão, com apenas uma medalha de bronze, conquistada por Erika Miranda na categoria até 52 quilos. Este é o pior resultado brasileiro na história nas categorias individuais de mundiais desde 2009, na Holanda, quando não conseguiu nenhuma medalha.

A última atleta brasileira eliminada do torneio foi Maria Suelen Altheman, que perdeu nesta quarta a disputa da medalha de bronze para a turca Kayra Sayit, na categoria acima de 78 quilos. O Brasil terá a última chance de conquistar mais uma medalha na próxima quinta na disputa por equipes, no último dia de competições do Mundial de Judô.