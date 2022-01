Brasil tem marco inédito no tênis e conquista medalha no esqui paralímpico

No último sábado, o brasileiro Cristian Ribera ganhou a medalha de prata no campeonato mundial de esqui paralímpico, mais especificamente na categoria de cross-country em velocidade. Além dele, a tenista Bia Haddad conquistou seu lugar nas quartas de final de duplas do Australian Open, o que nunca havia sido alcançado por uma brasileira na Era Aberta do tênis.

As Paralimpíadas de Inverno terão início em pouco menos de dois meses, e Cristian Ribera é um dos grandes nomes da competição. Ribera possui artrogripose múltipla congênita, doença que afeta as articulações.

Já pela primeira vez desde 1968, quando teve início a Era Aberta do tênis, o Brasil tem um nome feminino nas quartas de final do primeiro Grand Slam de 2022, o Australian Open. A dupla de Bia Haddad será a cazaquistanesa Ana Danilina. Juntas, elas venceram três partidas e estão em uma sequência de sete vitórias seguidas. Agora, elas enfrentarão a sueca Rebecca Peterson e a russa Anastasia Potapova.

Já a seleção masculina de hóquei de grama do Brasil perdeu o primeiro jogo da Copa Pan-Americana contra a Argentina, penúltima campeã olímpica. Além disso, a equipe feminina de rugby sevens ficou em décimo lugar na primeira etapa do circuito mundial da categoria.