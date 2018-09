Brasil supera França no Mundial de Vôlei

O Brasil venceu a França, atual vice-campeã da Liga das Nações, por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, pela primeira fase do Mundial de Vôlei, na cidade de Ruse, na Bulgária, com parciais de 25/20, 25/20, 21/25, 23/25 e 15/12.

Essa foi a segunda vitória brasileira no torneio. Com vitória apenas no quinto set, o time foi a cinco pontos e está na segunda colocação do grupo B, um ponto atrás do Canadá, que venceu Holanda e Egito por 3 a 0.

O próximo jogo do Brasil será no sábado, contra a Holanda, na cidade de Varna. A seleção brasileira busca seu quarto título mundial, que tem a outra sede na Itália.