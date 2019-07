Brasil sofre virada e fica com vice na Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção feminina de vôlei perdeu de virada por 3 a 2 para os Estados Unidos na final da Liga das Nações, em Nanquim, na China, neste domingo, 7. As brasileiras venceram os dois primeiros sets, mas foram derrotadas no tie break, último set, pelas americanas, agora bicampeãs do torneio.

Os dois primeiros sets foram vencidos pelas brasileiras, por 25 a 20 e 25 a 22. No final do segundo set, Natália, uma das principais jogadores da equipe, deixou a quadra com dores na perna esquerda. Nos três últimos sets, a seleção foi derrotada por parciais de 25 a 15, 25 a 21, e 15 a 13.

A seleção feminina de vôlei brigava por seu primeiro título da Liga das Nações, competição que substituiu o Grand Prix no ano passado. Gabi, com 19 pontos, e Lorenne, com 18, foram as principais pontuadoras da seleção. Do lado norte americano, Andrea Drews, com 30 pontos, e Robinson, com 14, foram os destaques.

Em agosto, entre os dias 1 e 3, a seleção feminina disputará o torneio pré-olímpico, em busca de uma vaga para os Jogos de 2020, em Tóquio, no Japão. As partidas serão em Uberlândia (MG) contra República Dominicana, Camarões e Azerbaijão.